Orléans « Le logement social à Orléans, 1850-1950 » Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 26 mars 2024 13:30, Orléans. « Le logement social à Orléans, 1850-1950 » Mardi 26 mars 2024, 14h30 Auditorium du Musée des Beaux Arts Entrée 5 € « Le logement social à Orléans, 1ère période 1850-1950 » conférence présentée par I. Baranger ancienne vice présidente de l’Agglo Indispensable à la vie, le logement est un des premiers facteurs de santé. Dès le XIXème siècle, l’évolution vers une urbanisation croissante rend insalubres les trop rares logements urbains des classes populaires. Je souhaite vous parler, depuis cette seconde partie du XIXème siècle jusqu’à l’après-guerre de 1939-1945, des mentalités, des initiatives privées de la part d’industriels orléanais, de la prise de conscience des hommes politiques et ainsi de l’implication de la société, de l’État et des collectivités. À partir des différentes lois, je parlerai de la déclinaison sur le plan local de ce qu’on appelle communément le « Logement Social». Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

collectivités urbanisme

