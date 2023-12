« Charles Sadron, un grand scientifique de notre région » Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 19 mars 2024 13:30, Orléans.

« Charles Sadron, un grand scientifique de notre région » Mardi 19 mars 2024, 14h30 Auditorium du Musée des Beaux Arts Entrée 5 €

Charles Sadron, un grand scientifique de notre région

Conférence donnée par M. Monsigny Professeur honoraire des universités

Charles Sadron est né dans notre région en 1902 à Cluis (Indre). Docteur ès Sciences à Strasbourg, stage postdoctoral au CalTech (Pasadena Californie), séjour forcé à Buchenwald puis à Dora. C. Sadron a exercé une influence notable dans la réorganisation de la recherche en France après la seconde guerre mondiale, puis dans le développement d’une nouvelle discipline : la biophysique des macromolécules et dans la formation d’une génération de biophysiciens ; il a en outre créé trois instituts à Strasbourg : le Centre de Recherches sur les Macromolécules, appelé aujourd’hui l’Institut Charles Sadron CNRS, à Paris, et à Orléans : le Centre de Biophysique Moléculaire CNRS.

Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-19T14:30:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

2024-03-19T14:30:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

biophysique macromolécules