conférence par B. Sasso Docteur en Histoire

Avec le déclenchement de la Seconde guerre mondiale, Albert Camus va vivre une sorte d’exil en France. Elle l’isole de sa terre natale où mis à part un cercle de familiers, de relations, il est peu connu. A la fin de la guerre et dans les années suivantes Camus s’est imposé comme un romancier à succès (dont L’Etranger et La Peste), un dramaturge reconnu, et par ses éditoriaux dans le journal Combat l’un des commentateurs les plus lus et écoutés de cet immédiat après-guerre, participant aux grands débats du temps. Se dessine aussi pendant ces années de guerre, le réseau de ceux qui deviendront les maîtres à penser de l’après-guerre. Camus à l’instar de Sartre, sera au premier rang.

C’est ce parcours de quelques années entre une relative obscurité algéroise et les succès littéraires (avec pour consécration suprême le Prix Nobel) qu’évoquera cette conférence.

Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-12T14:30:00+01:00 – 2024-03-12T16:30:00+01:00

