Orléans Nabucco opéra de G. Verdi Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 20 février 2024 13:30, Orléans. Nabucco opéra de G. Verdi Mardi 20 février 2024, 14h30 Auditorium du Musée des Beaux Arts Entrée 5 € Nabucco opéra de G. Verdi conférence par C. Joubert Chef d’Orchestre Le 20 février Clément Joubert présentera NABUCCO , opéra de Giuseppe Verdi créé le 9 mars 1842 à la Scala de MilanUn opéra sans doute « engagé » car en 1842 la population milanaise était sous domination autrichienne.Son air le plus célèbre est le Va pensiero chanté par le chœur, air qui fut plusieurs fois proposé comme hymne de l’Italie.Un opéra palpitant résumé par un seul mot : « Liberté ».Cette conférence sera également l’occasion de présenter le travail de La Fabrique-Opéra Val de Loire. Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Heure : 13:30
Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans

