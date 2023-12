« Naissance de la peinture romantique » Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 13 février 2024 13:30, Orléans.

« Naissance de la peinture romantique » Mardi 13 février 2024, 14h30 Auditorium du Musée des Beaux Arts Entrée 5 €

Naissance de la peinture romantique

conférence donnée par M. Korchane conservateur des dessins au Musée des Beaux Arts d’Orléans

Les tendances romantiques se manifestent plus tardivement en France qu’en Angleterre ou que dans les pays germaniques. Dans le domaine de la création artistique, l’autorité d’un système académique façonné par la monarchie absolue en est en grande partie la cause. En faisant voler en éclat cet ancien régime des arts, la Révolution a libéré une parole et une invention plus subjective, que cette conférence se propose d’explorer au travers d’exemples dû aux pinceaux de David, de Guérin, de Géricault ou de Delacroix.

Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-13T14:30:00+01:00 – 2024-02-13T16:30:00+01:00

