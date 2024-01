Deux visions cinématographiques de Rome Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 10 février 2024, Orléans.

Deux visions cinématographiques de Rome Samedi 10 février, 15h00 Auditorium du Musée des Beaux Arts Entrée libre, 5 € pour les adhérents, 6 € pour les non adhérents

En 1960, Rome est devenue à la fois un lieu majeur de la production cinématographique européenne et un sujet de représentation pour les cinéastes qui en renouvellent la perception. Les visions d’Antonioni (l’Eclipse) et de Pasolini (la Trilogie romaine) sont les plus originales. Chacune propose des matières inédites et singulières de décentrer le regard depuis les marges urbaines…

Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

