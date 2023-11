Les dames du nucléaire Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 6 février 2024, Orléans.

Les dames du nucléaire Mardi 6 février 2024, 14h00 Auditorium du Musée des Beaux Arts Entrée 5€

Les dames du nucléaire

La découverte de la fission nucléaire

Conférence par Bernard Dubreuil

Dans l’histoire des sciences, les femmes ont très souvent pâti de l’effet « Matilda », c’est-à-dire la non-reconnaissance ou la minimisation par la communauté scientifique masculine de leurs contributions majeures à la recherche.

À la fin du XIXᵉ siècle, la découverte inattendue de la radioactivité ouvrit la voie à un domaine de recherche scientifique entièrement nouveau dans lequel des femmes allaient pouvoir plus facilement s’engager. Alors que leur accès à l’enseignement supérieur était quasi inexistant, réprouvé, voire interdit, la radioactivité et la physico-chimie nucléaire naissante leur permirent en partie d’échapper au monopole masculin des autres disciplines scientifiques.

La découverte de la fission nucléaire à la fin des années 1930 illustre de belle manière cette période de conquête, car c’est bien à trois femmes que nous devons la découverte de la fission de l’atome et de l’énergie nucléaire : Ida Tacke-Noddack, Irène Joliot Curie et Lise Meitner.

La conférence retracera l’histoire de ces trois grandes scientifiques qui ont dû faire face aux préjugés de l’époque et à des difficultés de tous ordres.

Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-06T14:00:00+01:00 – 2024-02-06T14:30:00+01:00

2024-02-06T14:00:00+01:00 – 2024-02-06T14:30:00+01:00

histoire fission nucléaire