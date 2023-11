Romance sans paroles, Paul Verlaine en musique Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Romance sans paroles, Paul Verlaine en musique Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 30 janvier 2024, Orléans. Romance sans paroles, Paul Verlaine en musique Mardi 30 janvier 2024, 14h00 Auditorium du Musée des Beaux Arts Entrée 5€ Romance sans paroles, Paul Verlaine en musique Conférence dite, jouée et chantée par Julien Joubert « De la musique avant toute chose » Les deux cycles composés par Julien Joubert, Ariettes oubliées et Aquarelles sont extraits des Romances sans paroles. Ce recueil interroge notre capacité à changer de vie en mettant en perspective notre rapport à l’art.

Du piano, en chantant, lisant, et proposant sa lecture personnelle, Julien Joubert tentera de faire partager la « simplicité » dont Verlaine parle dans son poème Child Wife. Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans

