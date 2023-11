Les canaux de Suez, histoire et enjeux Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 23 janvier 2024, Orléans.

Les canaux de Suez, histoire et enjeux

conférence de M. Blanchard

Une histoire qui traverse les millénaires, au coût humain des plus considérables.

Cette entreprise, tombée dans l’oubli pendant plusieurs siècles, nous conduit des pharaons à nos jours.

Elle concerne des acteurs parmi les plus célèbres : Sésostris, Darius, Auguste, Bonaparte, et plus récemment Nasser …

Elle montre son importance à la fois économique et stratégique dans un contexte géopolitique fragile et incertain. Les canaux successifs ont été sur 39 siècles des objectifs militaires.

Défi technologique qui a bouleversé la marche du monde, le canal actuel fruit de la ténacité du diplomate français Ferdinand de Lesseps demeure un enjeu qui peut être rendu brûlant par l’actualité.

Nous exposerons son histoire : percement et inauguration, et nous réfléchirons sur sa pertinence et son adaptabilité nécessaire et nous verrons enfin quelle importance il représente pour nous.

2024-01-23T14:30:00+01:00 – 2024-01-23T16:30:00+01:00

