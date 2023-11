PINOCCHIO, une métamorphose énigmatique par Valentina FRULIO, professeure de langue et littérature italienne à la Dante Alighieri de Paris Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 13 janvier 2024, Orléans.

PINOCCHIO, une métamorphose énigmatique par Valentina FRULIO, professeure de langue et littérature italienne à la Dante Alighieri de Paris Samedi 13 janvier 2024, 15h00 Auditorium du Musée des Beaux Arts 5€ ; 4€ pour les adhérents de la Dante Alighieri et l’ACORFI

Ces aventures destinées aux enfants, écrites par l’auteur italien Carlo Collodi à partir de 1883, sont vite devenues un classique de la littérature dans le monde entier.

Pinocchio est un acte de création, presque un mythe désormais, incontournable et complexe, qui nous parle des songes et des mensonges d’un pantin ou de nous-mêmes. Sa lecture nous interroge, sa désobéissance nous charme, ses pages nous font grandir.

Valentina FRULIO est professeur de langue et littérature italiennes, à la Dante Alighieri, Comité de Paris

Récemment, elle est intervenue sur France Culture pour évoquer le personnage de Pinocchio, « le Gentil petit Frankenstein ».

Elle est l’auteure de conférences sur Dante et l’amour pour l’italien, Primo Levi, Italo Calvino, et le cinéaste Pasolini.

Cette conférence aura lieu le samedi 13 janvier 2024 à 15h à l’auditorium du musée des Beaux-Arts d’Orléans.

Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le site web de l’ACORFI http://www.acorfi.asso.fr/

Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.acorfi.asso.fr/ »}] [{« link »: « http://www.acorfi.asso.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00

2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00

Valentina FRULIO Pinocchio

© ACORFI Orléans