Orléans Pinocchio, une métamorphose énigmatique Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 13 janvier 2024 14:00, Orléans. Pinocchio, une métamorphose énigmatique Samedi 13 janvier 2024, 15h00 Auditorium du Musée des Beaux Arts Entrée 5€ pour les adhérents, 6€ pour les non adhérents Pinocchio est un personnage de fiction italien, héros d’un roman pour enfants écrit en 1881 par le journaliste et écrivain Carlo Collodi. Geppetto, un pauvre menuisier toscan, fabrique par accident dans une bûche en bois un pantin qui rit et parle comme un enfant, une marionnette qu’il nomme Pinocchio qui signifie en toscan « pignon ». C’est le début d’une longue histoire… Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Italie Conte Marionnette

