« La naissance de la marine de Louis XIV, victoires en Méditerranée » Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans « La naissance de la marine de Louis XIV, victoires en Méditerranée » Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 9 janvier 2024, Orléans. « La naissance de la marine de Louis XIV, victoires en Méditerranée » Mardi 9 janvier 2024, 14h30 Auditorium du Musée des Beaux Arts entrée 5€ La naissance de la marine de Louis XIV, victoires en Méditerranée Conférence de Patrick Villiers En 1661, lorsque Louis XIV prend le pouvoir, la marine française est au mieux la 4e marine européenne, loin derrière l’Angleterre, les Provinces-Unies, et même l’Espagne. Vers 1680-1685, la marine royale est la première en Europe. Comment s’est opéré un tel redressement ? Pourquoi peut-on-dire que la Méditerranée a joué un rôle essentiel dans la reconstruction de la marine française Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T14:30:00+01:00 – 2024-01-09T16:30:00+01:00

2024-01-09T14:30:00+01:00 – 2024-01-09T16:30:00+01:00 marine louis XIV Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Auditorium du Musée des Beaux Arts Adresse 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans latitude longitude 47.90211;1.908966

Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/