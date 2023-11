Le roman policier italien Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, 16 décembre 2023, Orléans.

Au cours du XXème siècle, l’Italie manque d’une production de romans policiers reconnue, il faudra attendre les années 1990…Entre polar classique et roman noir, on interroge ainsi les périodes les plus tragiques avec entre autres, la longue nuit du régime fasciste, les années du terrorisme, les zones d’ombre de la vie politique et sociale de l’époque berlusconienne jusqu’aux massacres perpétués par la mafia. Le roman policier s’affirme maintenant comme une tension vers la vérité en utilisant les techniques de la communication actuelle.

2023-12-16

