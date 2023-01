« Barilla » La Pasta Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

« Barilla » La Pasta Auditorium du Musée des Beaux Arts, 4 avril 2023, Orléans. « Barilla » La Pasta Mardi 4 avril, 14h30 Auditorium du Musée des Beaux Arts

Entrée 5€

Présentation de « Barilla » entreprise leader des pâtes sèches dans le monde et son évolution depuis l’ouverture en 1877 d’une boutique de pain et de pâtes à Parme. Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire « Barilla » La Pasta conférence par B. Sommier professeur d’histoire et de civilisation italiennes « Barilla est devenue l’entreprise leader des pâtes sèches dans le monde, remarquable évolution depuis l’ouverture en 1877 d’une boutique de pain et de pâtes à Parme. C’est une marque célèbre sous laquelle sont vendus des produits fabriqués par cette entreprise agro-industrielle italienne, avec pour slogan Un « Gesto d’amore » au monde entier. C’est aussi une histoire de famille depuis 145 ans, de Pietro (1845-1922) le fondateur, à ses actuels arrière-petits-enfants, Guido, Luca, Paolo et Emmanuela. Le mécénat et la promotion de la culture gastronomique italienne sont liés à des personnalités de premier plan, assurant ainsi l’éclat de Barilla. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T14:30:00+02:00

2023-04-04T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Auditorium du Musée des Beaux Arts Adresse 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

« Barilla » La Pasta Auditorium du Musée des Beaux Arts 2023-04-04 was last modified: by « Barilla » La Pasta Auditorium du Musée des Beaux Arts Auditorium du Musée des Beaux Arts 4 avril 2023 Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret