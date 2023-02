Théâtre Olimpico de Vicenza Auditorium du musée des Beaux-arts, 11 mars 2023, Orléans.

Théâtre Olimpico de Vicenza Samedi 11 mars, 15h00 Auditorium du musée des Beaux-arts

Participation de 4€ pour les adhérents, 5€ pour les non adhérents

Genèse et histoire du théâtre par Maria Graziella BAIO, guide touristique et conférencière à Venise (en français)

Auditorium du musée des Beaux-arts Rue Belmondo 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Oeuvre d’Andrea Palladio né à Padoue en 1508 mort en 1580 à Vicenza, il a créé un style inspiré du classicisme qui fera beaucoup d’émules en Italie et ailleurs. Quand on voit le théâtre Olimpico, on peine à comprendre qu’il ne soit pas plus prisé des amoureux de l’Italie, une vraie découverte !



