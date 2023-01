Trésor et destin de Toutânkhamon Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Trésor et destin de Toutânkhamon Auditorium du Musée des Beaux Arts, 7 mars 2023, Orléans. Trésor et destin de Toutânkhamon Mardi 7 mars, 14h30 Auditorium du Musée des Beaux Arts

Entrée 5 €

La découverte de la tombe de Toutânkhamon demeure l’un des événements archéologiques les plus spectaculaires de tous les temps. Elle a ouvert, aux chercheurs un pan entier de l’histoire de l’Egypte. Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Trésor et destin de Toutânkhamon : de la (re)découverte aux dernières révélations. conférence par M. Blanchard Agrégé de l’université, inspecteur d’Académie retraité La découverte de la tombe de Toutânkhamon demeure l’un des événements archéologiques les plus spectaculaires de tous les temps. Elle a ouvert, aux chercheurs un pan entier de l’histoire de l’Egypte antique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T14:30:00+01:00

2023-03-07T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Auditorium du Musée des Beaux Arts Adresse 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Trésor et destin de Toutânkhamon Auditorium du Musée des Beaux Arts 2023-03-07 was last modified: by Trésor et destin de Toutânkhamon Auditorium du Musée des Beaux Arts Auditorium du Musée des Beaux Arts 7 mars 2023 Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret