Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915), un mythe de l'art moderne
Mardi 28 février, 14h30
Auditorium du Musée des Beaux Arts

Entrée 5€

Entrée 5€

Conférence sur Henri Gaudier-Brzeska qui présentera son statut de mythe de l'histoire de l'art moderne. L'artiste orléanais mort à l'âge de vingt-trois ans reste toujours méconnu en France.

Conférence de M. Korchane responsable de la conservation des arts graphiques des musées d'Orléans. « Messie sauvage », « sculpteur maudit », « Rimbaud de l'art », bien que les épithètes d'Henri Gaudier-Brzeska traduisent son statut de mythe de l'histoire de l'art moderne, l'artiste orléanais mort à l'âge de vingt-trois ans au cours de la bataille de l'Artois, le 5 juin 1915, reste toujours méconnu en France. Il est pourtant un acteur capital de l'avant-garde cubo-futuriste du début du XXe siècle.

2023-02-28T14:30:00+01:00

2023-02-28T16:30:00+01:00

