Deux siècles de franc-maçonnerie orléanaise au service de la cité Samedi 22 octobre, 15h00, 18h00 Auditorium du Musée des Beaux Arts

P. Allorant, président du Cercle Jean Zay et G. Serignac, Grand Maître du Grand Orient de France évoqueront le rôle de la franc-maçonnerie dans la cité depuis le XVIIIème siècle jusqu’à nos jours

Les Francs-Maçons du Grand Orient de France organisent le samedi 22 octobre prochain à 15h00 à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts d’Orléans, une conférence publique intitulée « Deux siècles de maçonneries orléanaise au service de la cité ».

Elle sera animée par le Doyen de la faculté de droit, historien du droit et président du Cercle Jean Zay Pierre Allorant et le Grand Maître du Grand Orient de France, Georges Sérignac.

Cette conférence, qui s’inscrit dans le cadre du 120ème anniversaire de la Loge Etienne Dolet (la plus ancienne Loge orléanaise en activité) montrera le rôle des francs-maçons du GODF au service de la République et de la Cité, depuis la création de la maçonnerie française dont le GODF a été la première Obédience, sous la direction du … Duc d’Orléans, jusqu’à nos jours.

Elle évoquera les œuvres de maçons orléanais célèbres : Crignon-Désormeaux (Maire d’Orléans en 1810), Halmagrand (père et fils dans les années 1850 et suivantes), Brouard (Maire de Saint-Jean-de-Braye en 1870, Conseiller général), Viger (1843-1926. Maire de Châteauneuf sur Loire, président du conseiller Général, député et sénateur du Loiret de 1900 à 1920, ministre de l’Agriculture, …), Fernand Rabier (député-maire d’Orléans en 1913), Eugène Turbat (maire d’Orléans en 1929), Jean Zay, Claude Levy (années 30), René Thinat (maire d’Orléans dans les années 70), …

Le Grand Maître du Grand Orient de France précisera le rôle de la Franc-maçonnerie du GODF au XXIème siècle.

Le public est invité nombreux à venir découvrir la réalité de la maçonnerie et son rôle au service de l’humanité tout entière et de la cité.



