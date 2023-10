Une heure avec Andri Snær Magnason – Rencontre littéraire | Les Boréales Auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen, 19 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Andri Snær Magnason est un artiste pluridisciplinaire. Il a rédigé en 2019 la « Lettre au futur » qui figure sur la plaque commémorative dédiée au glacier Okjökull, le premier des 400 glaciers islandais à avoir disparu à cause du réchauffement climatique. Actif dans la lutte contre la destruction des hauts-plateaux islandais, Andri vit toujours à Reykjavík avec sa famille.

Du temps et de l’eau. Requiem pour un glacier. Alisio, 2021. Trad. Catherine Mercy et Véronique Mercy

Est-il trop tard face au changement climatique ? Que pouvons-nous faire en une poignée de décennies ? Andri Snær Magnason nous raconte dans la langue des poètes les défis du réchauffement climatique. Déroulant le fil de son histoire familiale, il nous parle des glaciers, du cri d’alerte de la planète et de l’urgence. Le temps géologique est révolu : le monde s’altère désormais à l’allure d’une vie d’homme. Mais nous pouvons encore changer l’avenir et nos enfants, déjà, sauront si nous avons réussi.

Rencontre animée par Gérard Meudal.

2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rue des Fosses du Château

Caen 14000 Calvados Normandie



Andri Snær Magnason is a multidisciplinary artist. In 2019, he wrote the « Letter to the Future » that appears on the commemorative plaque dedicated to the Okjökull glacier, the first of Iceland’s 400 glaciers to disappear due to global warming. Active in the fight against the destruction of Iceland’s high plateaux, Andri still lives in Reykjavík with his family.

Time and water. Requiem for a glacier. Alisio, 2021. Translated by Catherine Mercy and Véronique Mercy

Is it too late in the face of climate change? What can we do in just a few decades? Andri Snær Magnason recounts the challenges of global warming in the language of poets. Unwinding the thread of his family history, he tells us about glaciers, the planet?s cry of alarm and the urgency of the situation. Geological time is over: the world is now changing at the rate of a human lifetime. But we can still change the future, and our children will already know whether we have succeeded.

Hosted by Gérard Meudal

Andri Snær Magnason es un artista multidisciplinar. En 2019 escribió la « Carta al futuro » que aparece en la placa conmemorativa dedicada al glaciar Okjökull, el primero de los 400 glaciares de Islandia en desaparecer debido al calentamiento global. Activo en la lucha contra la destrucción de las altas mesetas de Islandia, Andri sigue viviendo en Reikiavik con su familia.

El tiempo y el agua. Réquiem por un glaciar. Alisio, 2021. Traducido por Catherine Mercy y Véronique Mercy

¿Es demasiado tarde para luchar contra el cambio climático? ¿Qué podemos hacer en unas pocas décadas? Andri Snær Magnason nos habla de los retos del calentamiento global en el lenguaje de los poetas. Desenredando el hilo de su historia familiar, nos habla de los glaciares, del grito de alarma del planeta y de la urgencia de la situación. Se acabó el tiempo geológico: el mundo cambia ahora al ritmo de una vida humana. Pero aún podemos cambiar el futuro, y nuestros hijos ya sabrán si lo hemos conseguido.

Presentado por Gérard Meudal

Andri Snær Magnason ist ein multidisziplinärer Künstler. Er verfasste 2019 den « Brief an die Zukunft » auf der Gedenktafel für den Okjökull-Gletscher, der als erster von 400 isländischen Gletschern aufgrund der globalen Erwärmung verschwunden ist. Andri ist aktiv im Kampf gegen die Zerstörung des isländischen Hochlandes und lebt mit seiner Familie noch immer in Reykjavík.

Zeit und Wasser. Requiem für einen Gletscher. Alisio, 2021. Übersetzt von Catherine Mercy und Véronique Mercy

Ist es angesichts des Klimawandels zu spät? Was können wir in nur einer Handvoll Jahrzehnten tun? Andri Snær Magnason erzählt uns in der Sprache der Dichter von den Herausforderungen der globalen Erwärmung. Er entrollt den Faden seiner Familiengeschichte und erzählt uns von den Gletschern, dem Warnruf des Planeten und der Dringlichkeit. Die geologische Zeit ist vorbei: Die Welt verändert sich nun im Tempo eines Menschenlebens. Aber wir können die Zukunft noch ändern, und unsere Kinder werden schon wissen, ob wir es geschafft haben.

Moderation: Gérard Meudal

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité