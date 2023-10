Maîtriser son destin – Rencontre littéraire | Les Boréales Auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen, 19 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Venez rencontrer :Sigrún Pálsdóttir, historienne née à Reykjavík en 1967. Docteure en 2001, elle œuvre à l’Université d’Islande. Elle édite le journal Saga, principale revue d’histoire. Pálsdóttir s’illustre comme autrice de biographies puis de romans avec « Kompa » en 2016 et « Delluferðin », en 2019.Pekka Juntti, journaliste et éditorialiste travaillant en Laponie. Juntti est l’un des auteurs du livre « The Forest After Us », meilleur ouvrage non fictionnel 2019 en Finlande. « Le Chien sauvage » est son premier roman, inspiré d’un article qu’il a lui-même rédigé à propos du husky perdu Nanok.

Rencontre littéraire animée par Gérard Meudal..

2023-11-19 15:15:00 fin : 2023-11-19 . .

Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rue des Fosses du Château

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and meet:Sigrún Pálsdóttir, historian born in Reykjavík in 1967. Doctorate in 2001, she works at the University of Iceland. She edits the journal Saga, Iceland?s leading history magazine. Pálsdóttir has made a name for herself as an author of biographies, followed by novels with « Kompa » in 2016 and « Delluferðin », in 2019.Pekka Juntti, journalist and editorial writer working in Lapland. Juntti is one of the authors of « The Forest After Us », best non-fiction book 2019 in Finland. « The Wild Dog » is his first novel, inspired by an article he himself wrote about the lost husky Nanok.

Literary encounter hosted by Gérard Meudal.

Venga a conocer a Sigrún Pálsdóttir, historiadora nacida en Reikiavik en 1967. Se doctoró en 2001 y trabaja en la Universidad de Islandia. Dirige la revista Saga, la principal publicación histórica de Islandia. Pálsdóttir se ha hecho un nombre como autora de biografías, a las que han seguido novelas con « Kompa » en 2016 y « Delluferðin » en 2019.Pekka Juntti, periodista y editorialista que trabaja en Laponia. Juntti es uno de los autores de « El bosque después de nosotros », el mejor libro de no ficción de Finlandia en 2019. « El perro salvaje » es su primera novela, basada en un artículo que escribió sobre el husky perdido Nanok.

Un encuentro literario conducido por Gérard Meudal.

Lernen Sie:Sigrún Pálsdóttir, Historikerin, 1967 in Reykjavík geboren. Sie wurde 2001 promoviert und arbeitet an der Universität von Island. Sie ist Herausgeberin der Saga, der wichtigsten Zeitschrift für Geschichte. Pálsdóttir schreibt Biografien und Romane wie « Kompa » (2016) und « Delluferðin » (2019).Pekka Juntti, Journalist und Kolumnist, der in Lappland arbeitet. Juntti ist einer der Autoren des Buches « The Forest After Us », das 2019 in Finnland als bestes Sachbuch ausgezeichnet wurde. « Der wilde Hund » ist sein erster Roman, inspiriert von einem Artikel, den er selbst über den entlaufenen Husky Nanok geschrieben hat.

Literaturbegegnung, moderiert von Gérard Meudal.

