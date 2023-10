Une heure avec Auður Ava Ólafsdóttir – Rencontre littéraire | Les Boréales Auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen, 19 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Explorant avec grâce les troublantes drôleries de l’inconstance humaine, Auður Ava Ólafsdóttir poursuit, une œuvre d’une grande finesse, qui lui a valu notamment le Nordic Council Literature Prize. Encensée par la presse, elle est aussi la lauréate du plus prestigieux prix littéraire islandais, pour Ör, et du Prix Médicis étranger pour Miss Islande.

Éden. Zulma, 2023. Trad. Éric Boury

En rentrant à Reykjavík d’un énième congrès de linguistes, Alba s’interroge sur tous ses voyages. Combien d’arbres faut-il planter pour compenser son empreinte carbone ? Des langues sont en voie d’extinction, mais les arbres, eux, ont déjà disparu sur l’île. Elle décide de changer de vie et achète un terrain de sable noir et de lave au fin fond de l’Islande. Rien n’est censé pousser là, mais elle plante des bouleaux, et cultive un potager. Elle se lie aux villageois et accueille Danyel, un jeune réfugié. Ode à la langue islandaise et au retour à la nature, Éden est un roman plein de fraîcheur, tout en simplicité et en délicatesse

Rencontre animée par Frank Lanot.

2023-11-19 17:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rue des Fosses du Château

Caen 14000 Calvados Normandie



Auður Ava Ólafsdóttir?s graceful exploration of the troubling vagaries of human inconstancy has earned her the Nordic Council Literature Prize. Acclaimed by the press, she also won Iceland?s most prestigious literary prize, for Ör, and the Prix Médicis étranger for Miss Iceland.

Éden. Zulma, 2023. Translated by Éric Boury

On her way back to Reykjavík from yet another conference of linguists, Alba wonders about all her travels. How many trees do you need to plant to offset your carbon footprint? Languages are dying out, but trees have already disappeared on the island. She decides to change her life and buys a plot of land of black sand and lava deep in Iceland. Nothing was supposed to grow there, but she planted birch trees and cultivated a vegetable garden. She befriends the villagers and takes in Danyel, a young refugee. An ode to the Icelandic language and a return to nature, Eden is a novel full of freshness, simplicity and delicacy

Hosted by Frank Lanot

La elegante exploración de Auður Ava Ólafsdóttir del inquietante humor de la inconstancia humana le ha valido el Premio de Literatura del Consejo Nórdico. Aclamada por la prensa, también ha ganado el premio literario más prestigioso de Islandia, por Ör, y el Prix Médicis étranger por Miss Islandia.

Éden. Zulma, 2023. Traducción de Éric Boury

De vuelta a Reikiavik tras otra conferencia de lingüistas, Alba se pregunta sobre todos sus viajes. ¿Cuántos árboles necesita plantar para compensar su huella de carbono? Algunas lenguas se están extinguiendo, pero los árboles de la isla ya han desaparecido. Decide cambiar de vida y compra un terreno de arena negra y lava en las profundidades de Islandia. Se suponía que allí no podía crecer nada, pero ella planta abedules y cultiva un huerto. Se hace amiga de los aldeanos y acoge a Danyel, un joven refugiado. Oda a la lengua islandesa y retorno a la naturaleza, Edén es una novela llena de frescura, sencillez y delicadeza

Presentado por Frank Lanot

Auður Ava Ólafsdóttir erkundet mit Anmut die beunruhigende Komik der menschlichen Unbeständigkeit und legt ein sehr feines Werk vor, für das sie unter anderem mit dem Nordic Council Literature Prize ausgezeichnet wurde. Sie wurde von der Presse hoch gelobt und erhielt den renommiertesten isländischen Literaturpreis für Ör und den Prix Médicis étranger für Miss Iceland.

Eden. Zulma, 2023. Übersetzt von Éric Boury

Als Alba von einem x-ten Linguistenkongress nach Reykjavík zurückkehrt, macht sie sich Gedanken über all ihre Reisen. Wie viele Bäume muss man pflanzen, um seinen CO2-Fußabdruck zu kompensieren? Sprachen sind vom Aussterben bedroht, aber die Bäume auf der Insel sind bereits verschwunden. Sie beschließt, ihr Leben zu ändern und kauft ein Stück Land aus schwarzem Sand und Lava im tiefsten Island. Eigentlich sollte dort nichts wachsen, aber sie pflanzt Birken und legt einen Gemüsegarten an. Sie schließt sich den Dorfbewohnern an und nimmt Danyel, einen jungen Flüchtling, bei sich auf. Éden, eine Ode an die isländische Sprache und die Rückkehr zur Natur, ist ein frischer Roman voller Einfachheit und Zartheit

Von Frank Lanot moderierte Begegnung

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité