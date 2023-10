Vivre l’Islande – Rencontre littéraire | Les Boréales Auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

À l’automne 1984, à l’âge de 8 et 9 ans, Nína Björk Jónsdóttir et Edda Magnus se rencontrent dans leur nouvelle école à Reykjavík. Elles sont devenues meilleures amies immédiatement, partageant une passion pour l’écriture. Elles suivent le même parcours jusqu’à l’université puis des carrières similaires à l’international. Chacune a passé un nombre d’heures incalculable à expliquer les particularités de l’Islande à ses ami(e)s et collègues. En 2020, Nína a écrit un livre pour enfant sur les héroïnes islandaises à travers l’histoire, Íslandsdætur (Filles de l’Islande). Ceci les a menés à écrire ce livre : Vivre l’Islande.

Vivre l’Islande, Gallimard, 2023.

L’Islande, pays de contrastes, mérite bien son surnom de « Terre de Feu et de Glace ». Entre glaciers géants et volcans actifs, soleil de minuit et nuits d’hiver interminables, langue ancestrale et technologies à la pointe… Cette nation témoigne d’une culture aussi riche que ses paysages sont époustouflants. Vivre l’Islande vous embarque au cœur de ce pays intimidant et fascinant. Il paraît que c’est l’un des pays les plus heureux au monde ! Plongez dans la culture, la gastronomie, les habitudes familiales et l’art de vivre des Islandais, les fêtes et célébrations… pour découvrir l’Islande comme un local, les yeux ébahis devant les incroyables photographies du renommé Gunnar Freyr

Rencontre animée par Sophie Peugnez.

Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rue des Fosses du Château

Caen 14000 Calvados Normandie



In autumn 1984, aged 8 and 9, Nína Björk Jónsdóttir and Edda Magnus met at their new school in Reykjavík. They became best friends immediately, sharing a passion for writing. They followed the same path to university and then similar international careers. Each has spent countless hours explaining the peculiarities of Iceland to friends and colleagues. In 2020, Nína wrote a children?s book about Icelandic heroines throughout history, Íslandsdætur (Daughters of Iceland). This led them to write this book: Vivre l’Islande.

Vivre l’Islande, Gallimard, 2023.

Iceland, a land of contrasts, well deserves its nickname of « Land of Fire and Ice ». Between giant glaciers and active volcanoes, midnight sun and endless winter nights, ancestral languages and cutting-edge technologies? This nation?s culture is as rich as its landscapes are breathtaking. Vivre l’Islande takes you to the heart of this intimidating and fascinating country. It’s said to be one of the happiest countries in the world! Immerse yourself in Icelandic culture, gastronomy, family customs and lifestyle, festivals and celebrations? and discover Iceland as a local, with your eyes wide open at the incredible photographs by the renowned Gunnar Freyr

Hosted by Sophie Peugnez

En otoño de 1984, con 8 y 9 años, Nína Björk Jónsdóttir y Edda Magnus se conocieron en su nuevo colegio de Reikiavik. Inmediatamente se hicieron mejores amigas y compartieron su pasión por la escritura. Siguieron el mismo camino hasta la universidad y luego carreras internacionales similares. Cada una ha pasado incontables horas explicando las peculiaridades de Islandia a amigos y colegas. En 2020, Nína escribió un libro infantil sobre heroínas islandesas a lo largo de la historia, Íslandsdætur (Hijas de Islandia). Esto les llevó a escribir este libro: Vivre l’Islande.

Vivre l’Islande, Gallimard, 2023.

Islandia, tierra de contrastes, bien merece su apodo de « Tierra de Fuego y Hielo ». Entre glaciares gigantes y volcanes activos, sol de medianoche e interminables noches de invierno, lenguas ancestrales y tecnologías de vanguardia? Esta nación posee una cultura tan rica como impresionantes son sus paisajes. Experience Iceland le lleva al corazón de este intimidante y fascinante país. Se dice que es uno de los países más felices del mundo Sumérjase en la cultura islandesa, su gastronomía, sus costumbres y estilo de vida familiar, sus festivales y celebraciones… y descubra Islandia como un lugareño más, con los ojos deslumbrados por las increíbles fotografías del célebre Gunnar Freyr

Presentado por Sophie Peugnez

Im Herbst 1984, im Alter von 8 und 9 Jahren, lernten sich Nína Björk Jónsdóttir und Edda Magnus an ihrer neuen Schule in Reykjavík kennen. Sie wurden sofort beste Freundinnen und teilten die Leidenschaft für das Schreiben. Sie absolvierten denselben Weg bis zur Universität und machten anschließend ähnliche Karrieren auf internationaler Ebene. Beide haben unzählige Stunden damit verbracht, ihren Freunden und Kollegen die Besonderheiten Islands zu erklären. Im Jahr 2020 schrieb Nína ein Kinderbuch über isländische Heldinnen im Laufe der Geschichte, Íslandsdætur (Töchter Islands). Dies führte sie dazu, dieses Buch zu schreiben: Vivre l’Islande.

Vivre l’Islande (Island erleben), Gallimard, 2023.

Island ist ein Land der Kontraste und verdient seinen Spitznamen « Land aus Feuer und Eis ». Zwischen riesigen Gletschern und aktiven Vulkanen, Mitternachtssonne und endlosen Winternächten, uralter Sprache und modernster Technologie? Die Kultur dieses Landes ist so reich wie seine Landschaften atemberaubend. Erleben Sie Island und begeben Sie sich auf eine Reise in dieses faszinierende und einschüchternde Land. Man sagt, dass es eines der glücklichsten Länder der Welt ist! Tauchen Sie ein in die Kultur, die Gastronomie, die Familiengewohnheiten und den Lebensstil der Isländer, die Feste und Feiern… und entdecken Sie Island wie ein Einheimischer, mit staunenden Augen und den unglaublichen Fotografien des renommierten Gunnar Freyr

Moderation: Sophie Peugnez

