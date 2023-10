Table ronde La Peuplade – Rencontre littéraire | Les Boréales Auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Venez à la rencontre :d’Anne Cathrine Bomann, psychologue et habitante de Copenhague. Elle est douze fois championne danoise de tennis de table et conquiert maintenant le monde littéraire. « Agathe », son premier roman, a connu un grand succès en France.d’E.L. Karhu, dramaturge ayant commencé par les sciences sociales. Ceci se ressent dans ses pièces, où les actions humaines et les relations individu/société sont mises en exergue – ainsi que la pauvreté, le réchauffement climatique, le dogmatisme et la santé mentale. « À mon frère » est son premier roman.

Rencontre littéraire animée par Nicolas Sorel..

2023-11-18 17:15:00 fin : 2023-11-18 . .

Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rue des Fosses du Château

Caen 14000 Calvados Normandie



Meet: Anne Cathrine Bomann, psychologist and resident of Copenhagen. A twelve-time Danish table tennis champion, she is now conquering the literary world. « Agathe », her first novel, was a great success in France.d E.L. Karhu, a playwright who started out in the social sciences. This is reflected in his plays, in which human actions and individual/society relationships are highlighted… as well as poverty, global warming, dogmatism and mental health. « À mon frère » is his first novel.

Literary encounter hosted by Nicolas Sorel.

Conozca a Anne Cathrine Bomann, psicóloga y residente en Copenhague. Doce veces campeona danesa de tenis de mesa, ahora conquista el mundo literario. « Agathe », su primera novela, fue un gran éxito en Francia.E.L. Karhu, dramaturga que empezó en las ciencias sociales. Esto se refleja en sus obras, que se centran en las acciones humanas y las relaciones entre individuo y sociedad… así como en la pobreza, el calentamiento global, el dogmatismo y la salud mental. « A mi hermano » es su primera novela.

Encuentro literario organizado por Nicolas Sorel.

Lernen Sie:die in Kopenhagen lebende Psychologin Anne Cathrine Bomann kennen. Sie ist zwölffache dänische Tischtennismeisterin und erobert nun die literarische Welt. « Agathe », ihr erster Roman, war in Frankreich ein großer Erfolg.d E.L. Karhu, Dramatikerin, die mit Sozialwissenschaften begonnen hat. Dies macht sich in seinen Stücken bemerkbar, in denen menschliche Handlungen und die Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft im Vordergrund stehen ? ebenso wie Armut, globale Erwärmung, Dogmatismus und geistige Gesundheit. « An meinen Bruder » ist ihr erster Roman.

Literaturbegegnung unter der Leitung von Nicolas Sorel.

