La Relève islandaise – Rencontre littéraire | Les Boréales Auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Venez rencontrer la relève islandaise. Avec :Halldór Armand Asgeirsson, l’une des nouvelles voix de la scène littéraire islandaise. Il a été journaliste et présentateur radio. « Frère » révèle son talent pour créer une narration haletante qui fait écho aux côtés sombres et lumineux des relations humaines.Fríða Ísberg vit à Reykjavík. Ses nouvelles et ses recueils de poésie lui ont valu de remporter l’Icelandic Booksellers Prize. Fríða est membre du collectif Svikaskáld et critique dans les colonnes du Times. « La Marque » est son premier roman.Örvar Þóreyjarson Smárason est un membre fondateur du groupe múm et a été membre de Benni Hemm Hemm, Singapore Sling, Slowblow, FM Belfast et Represensitive Man. En Islande, Örvar est également connu comme poète et auteur.

Rencontre littéraire animée par Sophie Peugnez.

2023-11-18 15:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rue des Fosses du Château

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and meet the next generation of Icelandic writers. With :Halldór Armand Asgeirsson, one of the new voices on the Icelandic literary scene. He is a former journalist and radio presenter. « Fríða Ísberg lives in Reykjavík. Her short stories and poetry collections have won her the Icelandic Booksellers Prize. Fríða is a member of the Svikaskáld collective and a reviewer for The Times. « Örvar Þóreyjarson Smárason is a founding member of the múm group and has been a member of Benni Hemm Hemm, Singapore Sling, Slowblow, FM Belfast and Represensitive Man. In Iceland, Örvar is also known as a poet and author.

Literary encounter hosted by Sophie Peugnez

Venga a conocer a la nueva generación de escritores islandeses. Con:Halldór Armand Asgeirsson, una de las nuevas voces del panorama literario islandés. Ha sido periodista y presentador de radio. « Fríða Ísberg vive en Reikiavik. Sus relatos cortos y poemarios le han valido el Premio de los Libreros Islandeses. Fríða es miembro del colectivo Svikaskáld y crítica de The Times. « Örvar Þóreyjarson Smárason es miembro fundador del grupo múm y ha formado parte de Benni Hemm Hemm, Singapore Sling, Slowblow, FM Belfast y Represensitive Man. Örvar también es conocido en Islandia como poeta y autor.

Encuentro literario presentado por Sophie Peugnez

Treffen Sie den isländischen Nachwuchs. Mit:Halldór Armand Asgeirsson, eine der neuen Stimmen der isländischen Literaturszene. Er arbeitete als Journalist und Radiomoderator. « Bruder » offenbart sein Talent, eine atemlose Erzählung zu schaffen, die die dunklen und hellen Seiten der menschlichen Beziehungen widerspiegelt.Fríða Ísberg lebt in Reykjavík. Für ihre Kurzgeschichten und Gedichtbände wurde sie mit dem Icelandic Booksellers Prize ausgezeichnet. Fríða ist Mitglied des Svikaskáld-Kollektivs und Rezensentin für die Kolumnen der Times. « Örvar Þóreyjarson Smárason ist ein Gründungsmitglied der Gruppe múm und war Mitglied von Benni Hemm Hemm, Singapore Sling, Slowblow, FM Belfast und Represensitive Man. In Island ist Örvar auch als Dichter und Autor bekannt.

Literarische Begegnung, moderiert von Sophie Peugnez

