Concert à l’Auditorium: Quatuor Zaïde Auditorium du Grand Cahors Cahors, 24 mai 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Le Quatuor Zaïde a toujours mis un point d’honneur à ne pas se spécialiser dans un répertoire spécifique, convaincu que la musique d’hier éclaire l’actualité et qu’on ne peut comprendre la musique du passé sans habiter celle d’aujourd’hui. Cet éclectisme se traduit aussi par ses collaborations très diverses dans le domaine de la musique classique, en travaillant notamment sur la notion de « spectacle » dans des formes théâtralisées, mais aussi du jazz. Les quatre musiciennes du quatuor ont par ailleurs développé la démarche singulière et passionnante d’intégrer le travail du son dans un travail plus global du corps et de la méditation.

Les deux œuvres maîtresses qu’elles nous proposent pour ce concert permettront de mesurer pleinement ce cisèlement du son et du timbre qui leur est propre.

Marqueurs d’un XXème siècle en pleine évolution stylistique et esthétique, Ainsi la nuit de Dutilleux date de 1976 et le Quatuor en fa majeur du jeune Maurice Ravel, dédié à son maître Gabriel Fauré, de 1903. Henri Dutilleux fait sans conteste partie des grands compositeurs français du XXème siècle, aux côtés de Fauré, Ravel, Debussy ou Messiaen. Il est notamment un formidable orfèvre du son, du timbre et du temps..

2024-05-24 20:30:00 fin : 2024-05-24 22:00:00. 22 EUR.

Auditorium du Grand Cahors Place des Consuls

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Quatuor Zaïde has always made it a point of honor not to specialize in a specific repertoire, convinced that the music of yesterday sheds light on today, and that we cannot understand the music of the past without inhabiting that of today. This eclecticism is also reflected in his wide-ranging collaborations in the field of classical music, working in particular on the notion of « spectacle » in theatrical forms, but also in jazz. The quartet?s four musicians have also developed the singular and fascinating approach of integrating sound work with more global work on the body and meditation.

The two masterpieces they have chosen for this concert will enable us to fully appreciate their distinctive chiseling of sound and timbre.

Markers of a twentieth century in full stylistic and aesthetic evolution, Dutilleux’s Ainsi la nuit dates from 1976, and the young Maurice Ravel’s Quartet in F major, dedicated to his master Gabriel Fauré, from 1903. Henri Dutilleux is without doubt one of the great French composers of the 20th century, alongside Fauré, Ravel, Debussy and Messiaen. In particular, he is a formidable goldsmith of sound, timbre and time.

El Quatuor Zaïde siempre ha tenido por norma no especializarse en un repertorio concreto, convencido de que la música del pasado arroja luz sobre el presente y de que no podemos entender la música del pasado sin habitar la del presente. Este eclecticismo se refleja también en sus amplias colaboraciones en el ámbito de la música clásica, trabajando en particular sobre la noción de « espectáculo » en las formas teatrales, pero también en el jazz. Los cuatro músicos del cuarteto también han desarrollado un enfoque singular y apasionante para integrar el trabajo sonoro con un trabajo más global sobre el cuerpo y la meditación.

Las dos obras maestras que han elegido para este concierto nos permitirán apreciar plenamente su enfoque único del sonido y el timbre.

En un siglo XX en plena mutación estilística y estética, Ainsi la nuit de Dutilleux data de 1976 y el Cuarteto en fa mayor del joven Maurice Ravel, dedicado a su maestro Gabriel Fauré, de 1903. Henri Dutilleux es sin duda uno de los grandes compositores franceses del siglo XX, junto a Fauré, Ravel, Debussy y Messiaen. En particular, es un formidable maestro del sonido, del timbre y del tiempo.

Das Quatuor Zaïde hat immer großen Wert darauf gelegt, sich nicht auf ein bestimmtes Repertoire zu spezialisieren, da es davon überzeugt ist, dass die Musik von gestern die Gegenwart erhellt und dass man die Musik der Vergangenheit nicht verstehen kann, ohne in der Musik von heute zu leben. Dieser Eklektizismus zeigt sich auch in seinen sehr unterschiedlichen Kooperationen im Bereich der klassischen Musik, wobei er vor allem mit dem Begriff des « Spektakels » in theatralisierten Formen arbeitet, aber auch im Jazz. Die vier Musikerinnen des Quartetts haben außerdem den einzigartigen und spannenden Ansatz entwickelt, die Arbeit mit dem Klang in eine umfassendere Arbeit mit dem Körper und der Meditation zu integrieren.

Die beiden Meisterwerke, die sie uns für dieses Konzert vorschlagen, ermöglichen es, diese ihnen eigene Ziselierung des Klangs und der Klangfarbe voll und ganz zu messen.

Dutilleux’ Ainsi la nuit stammt aus dem Jahr 1976 und das F-Dur-Quartett des jungen Maurice Ravel, das seinem Lehrer Gabriel Fauré gewidmet ist, aus dem Jahr 1903 und markiert die stilistische und ästhetische Entwicklung des 20. Henri Dutilleux gehört neben Fauré, Ravel, Debussy und Messiaen zweifellos zu den großen französischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Er ist insbesondere ein fantastischer Goldschmied des Klangs, der Klangfarbe und der Zeit.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Cahors – Vallée du Lot