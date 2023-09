Les concerts du mardi à l’Auditorium: Dali jazz quintet « Deux mots à l’oreille » Auditorium du Grand Cahors Cahors, 5 mars 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Le quintet « Deux Mots à l’Oreille » nous invite à randonner en terre de France par des sentiers qui donnent à penser, qui donnent à rêver, qui donnent à s’émouvoir…

Dalila et son carré d’hommes de jazz nous guident dans cette balade-ballade au creux des chemins bordés de musiques et de textes empruntés au grand répertoire français. Trenet, Mouloudji, Prévert et tant d’autres, chansons d’hier ou d’aujourd’hui, connues ou méconnues, teintées de rire ou de larmes…

Et comme la chanson française a toujours flirté avec le jazz, les cinq artistes nous amènent tout naturellement sur ce terrain avec des arrangements originaux jazzy et raffinés, écrins de velours pour la voix sublime de Dalila, charismatique, envoûtante….

2024-03-05 20:00:00 fin : 2024-03-05 . 5 EUR.

Auditorium du Grand Cahors Place des Consuls

Cahors 46000 Lot Occitanie



The « Deux Mots à l’Oreille » quintet invites us to wander through the land of France on paths that make you think, dream and feel?

Dalila and her jazz quartet guide us on a ballad-like stroll along paths lined with music and texts borrowed from the great French repertoire. Trenet, Mouloudji, Prévert and so many others, songs of yesterday and today, known and unknown, tinged with laughter or tears?

And as French chanson has always flirted with jazz, the five artists naturally take us into this territory with their original jazzy and refined arrangements, velvet settings for Dalila’s sublime voice, charismatic and bewitching?

El quinteto « Deux Mots à l’Oreille » nos invita a recorrer la tierra de Francia por senderos que nos inspiran a pensar, a soñar, a emocionarnos?

Dalila y su cuarteto de jazzistas nos guían en este paseo por senderos bordeados de músicas y letras tomadas del gran repertorio francés. Trenet, Mouloudji, Prévert y tantos otros, canciones de ayer y de hoy, conocidas y poco conocidas, teñidas de risas y lágrimas..

Y como la chanson francesa siempre ha coqueteado con el jazz, los cinco artistas nos adentran naturalmente en este territorio con sus originales arreglos jazzísticos y refinados, escenarios de terciopelo para la sublime voz de Dalila, carismática y hechizante?

Das Quintett Deux Mots à l’Oreille » lädt uns zu einer Wanderung durch Frankreich ein, auf Wegen, die zum Nachdenken anregen, die zum Träumen anregen, die zum Rühren anregen?

Dalila und ihre Jazz-Männer führen uns auf dieser Ballade über Wege, die von Musik und Texten aus dem großen französischen Repertoire gesäumt sind. Trenet, Mouloudji, Prévert und viele andere, Lieder von gestern und heute, bekannte und unbekannte, lachende und weinende Lieder?

Und da das französische Chanson schon immer mit dem Jazz geflirtet hat, führen uns die fünf Künstler ganz natürlich auf dieses Terrain mit ihren raffinierten jazzigen Originalarrangements, die eine samtene Hülle für Dalilas erhabene, charismatische und betörende Stimme sind

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot