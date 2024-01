Concert à l’Auditorium: Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto Auditorium du Grand Cahors Cahors, vendredi 26 janvier 2024.

Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 21:00:00

fin : 2024-01-26

Le grand maître de la kora Ablaye Cissoko en dialogue avec Cyrille Brotto à l’accordéon sur des chansons délicates et harmonieuses. Un voyage spirituel et intimiste sur les traces du spleen des déracinés.

Griot de père en fils vivant à St Louis-du-Sénégal, Ablaye Cissoko incarne la rencontre entre les traditions mandingues et la création contemporaine. Depuis la parution de son premier album en 2003, il s’est non seulement affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de kora au monde mais aussi comme un homme de rencontres, enregistrant tantôt avec le trompettiste allemand Volker Goetze, tantôt avec l’ensemble canadien Constantinople. Aujourd’hui, c’est avec le polyinstrumentiste itinérant Cyrille Brotto qu’Ablaye Cissoko noue un dialogue, au fil des dix chansons sublimes de l’album Instant, paru en mai 2022. C’est à l’occasion d’un concert d’Ablaye Cissoko, organisé chez Cyrille Brotto, que les deux musiciens se rencontrent. Bientôt naissent une amitié et ce projet, où se croisent la tradition mandingue et l’esprit de la valse européenne. Instrument à mi-chemin entre la harpe et le luth, la kora s’étale en harmoniques tandis que l’accordéon improvise ses chœurs. Le duo franco-sénégalais nous entraîne ainsi dans un voyage spirituel, auquel la voix veloutée d’Ablaye Cissoko ajoute une touche aérienne.

9 EUR.

Auditorium du Grand Cahors Place des Consuls

Cahors 46000 Lot Occitanie



