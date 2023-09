Concert à l’Auditorium: « Exaltez Bach » Auditorium du Grand Cahors Cahors, 15 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Ensemble baroque de Toulouse

Spécialiste de l’oratorio et de J-S Bach reconnu à travers la France, l’Ensemble Baroque de Toulouse nous propose un programme particulièrement séduisant.

Johann-Sebastian Bach, auteur des plus belles pages de l’oratorio, a laissé de nombreuses cantates selon la forme habituelle Sinfonia – Chœur – Arias et récitatifs – Choral. Mais voilà qu’un jour de 1730, il crée à Leipzig une cantate pour soprano solo et trompette particulièrement brillante et lyrique, bien loin de la sobriété de ses premières cantates, fameuse sous le nom de « Cantate 51 ». Sous-titrée Exaltez Dieu en toutes contrées, cette cantate unique est dite in ogni tempo, faite pour être jouée toute l’année : une aubaine pour l’Ensemble Baroque de Toulouse ! Quel meilleur choix également que l’émouvante « Ich Habe Genug », cantate BWV 82, pour traverso (flûte baroque, jouée par Michel Brun), soprano et orchestre, pour mettre en évidence la multiplicité des talents du grand Bach.

Comme pour sertir ces deux monuments du Cantor de Leipzig, deux concertos permettront de profiter pleinement des timbres des instrument baroques : la trompette naturelle dans le concerto pour de Giuseppe. Torelli, et le traverso et la flûte à bec dans le superbe concerto de Telemann, occasion presque unique dans l’Histoire de la musique d’entendre ensemble ces deux instruments qui furent rivaux et qui pourtant se marient si bien !.

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 21:45:00. 22 EUR.

Auditorium du Grand Cahors Place des Consuls

Cahors 46000 Lot Occitanie



Toulouse Baroque Ensemble

A specialist in oratorio and J.S. Bach, renowned throughout France, the Ensemble Baroque de Toulouse presents a particularly seductive program.

Johann-Sebastian Bach, author of some of the finest works of oratorio, left numerous cantatas in the usual form of Sinfonia – Chorus – Arias and Recitatives – Chorale. But one day in 1730, he created a particularly brilliant and lyrical cantata for solo soprano and trumpet in Leipzig, a far cry from the sobriety of his early cantatas, famous as « Cantata 51 ». Subtitled Exaltez Dieu en toutes contrées (Exalt God in all lands), this unique cantata is said to be in ogni tempo, designed to be played all year round: a godsend for the Toulouse Baroque Ensemble! What better choice, too, than the moving « Ich Habe Genug », cantata BWV 82, for traverso (baroque flute, played by Michel Brun), soprano and orchestra, to highlight the multiplicity of the great Bach?s talents.

As if to set the seal on these two monuments by the Leipzig Cantor, two concertos will allow us to take full advantage of the timbres of Baroque instruments: the natural trumpet in the concerto for by Giuseppe. Torelli, and the traverso and recorder in Telemann?s superb concerto, an almost unique opportunity in the history of music to hear together these two instruments that were once rivals, yet which marry so well!

Conjunto Barroco de Toulouse

Especialista del oratorio y de J.S. Bach, reconocido en toda Francia, el Conjunto Barroco de Toulouse nos propone un programa particularmente seductor.

Johann-Sebastian Bach, autor de algunas de las obras más bellas del oratorio, dejó numerosas cantatas en la forma habitual de Sinfonía – Coro – Arias y Recitativos – Coral. Pero un día de 1730, en Leipzig, estrenó una cantata para soprano solista y trompeta particularmente brillante y lírica, muy alejada de la sobriedad de sus primeras cantatas, y famosa con el nombre de « Cantata 51 ». Subtitulada Exaltez Dieu en toutes contrées (Exalte a Dios en todas las tierras), se dice que esta cantata única es in ogni tempo, concebida para ser interpretada durante todo el año: ¡una bendición para el Conjunto Barroco de Toulouse! Y qué mejor elección que la conmovedora « Ich Habe Genug », cantata BWV 82, para traverso (flauta barroca, interpretada por Michel Brun), soprano y orquesta, para mostrar los muchos talentos del gran Bach.

Como para poner el sello a estos dos monumentos del Cantor de Leipzig, dos conciertos nos permitirán aprovechar al máximo los timbres de los instrumentos barrocos: la trompeta natural en el concierto para de Giuseppe Torelli, y el traverso y la flauta dulce en el soberbio concierto de Telemann, una oportunidad casi única en la historia de la música de escuchar juntos estos dos instrumentos que en su día fueron rivales y que, sin embargo, ¡combinan tan bien!

Barockes Ensemble von Toulouse

Das Ensemble Baroque de Toulouse, ein in ganz Frankreich anerkannter Spezialist für Oratorien und J-S Bach, bietet uns ein besonders verführerisches Programm.

Johann-Sebastian Bach, der Autor der schönsten Seiten des Oratoriums, hat zahlreiche Kantaten in der üblichen Form Sinfonia – Chor – Arien und Rezitative – Choral hinterlassen. Doch eines Tages im Jahr 1730 schuf er in Leipzig eine besonders brillante und lyrische Kantate für Solosopran und Trompete, die weit von der Schlichtheit seiner frühen Kantaten entfernt war und unter dem Namen « Kantate 51 » bekannt wurde. Diese einzigartige Kantate mit dem Untertitel « Erhebt Gott in allen Ländern » ist in ogni tempo, also für die Aufführung das ganze Jahr über gedacht – ein Glücksfall für das Ensemble Baroque de Toulouse! Die Kantate BWV 82 « Ich Habe Genug » für Traverso (Barockflöte, gespielt von Michel Brun), Sopran und Orchester ist eine gute Wahl, um die vielfältigen Talente des großen Bach zu demonstrieren.

Wie um diese beiden Monumente des Leipziger Kantors einzufassen, werden zwei Konzerte es ermöglichen, die Klangfarben der Barockinstrumente voll zu genießen: die Naturtrompete im Konzert für von Giuseppe. Torelli, und das Traverso und die Blockflöte in Telemanns großartigem Konzert – eine fast einzigartige Gelegenheit in der Musikgeschichte, diese beiden Instrumente, die einst Rivalen waren und doch so gut zusammenpassen, gemeinsam zu hören!

