Les concerts du mardi à l’Auditorium: Chesco’s Réunion, jazz quintet Auditorium du Grand Cahors Cahors, 5 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Ce quintet est né de la proposition de François Chanut alias Chesco, professeur de contrebasse-jazz au Conservatoire, de réunir ses complices en musique improvisée autour de ses compositions jazz et musiques latines.

Explorateur de terres, explorateur de sons, François Chanut a forgé son expérience entre Paris, la Nouvelle-Orléans, Berlin puis Amsterdam. Son jazz s’imprègne de couleurs afro-cubaines et brésiliennes nées de ses rencontres et de ses voyages en Amérique latine. Son jeu, versatile et fougueux, exprime une puissante délicatesse.

« Le rythme et l’improvisation, la rigueur de la précision et la liberté de l’instant : ce sont les fondements de mon univers musical ».

Autour de la contrebasse, le quintet est aussi la rencontre des Cadurciens, le volubile Benjamin Roques et le maitre du rythme Sylvain Calmon, professeurs au Conservatoire, des Corréziens Thierry Chèze, grand technicien du saxophone et professeur de jazz au Conservatoire de Tulle et Florent Lapeyre, pianiste fin et précis..

2023-12-05 20:00:00 fin : 2023-12-05 . 5 EUR.

Auditorium du Grand Cahors Place des Consuls

Cahors 46000 Lot Occitanie



This quintet was born of a proposal by François Chanut, alias Chesco, double bass jazz teacher at the Conservatoire, to bring together his improvised music accomplices around his jazz and Latin music compositions.

An explorer of lands and sounds, François Chanut has forged his experience between Paris, New Orleans, Berlin and Amsterdam. His jazz is infused with Afro-Cuban and Brazilian colors, born of his encounters and travels in Latin America. His playing, versatile and spirited, expresses a powerful delicacy.

« Rhythm and improvisation, the rigor of precision and the freedom of the moment: these are the foundations of my musical universe.

Around the double bass, the quintet is also the meeting of the Cadurcians, the voluble Benjamin Roques and the master of rhythm Sylvain Calmon, teachers at the Conservatoire, the Corréziens Thierry Chèze, great technician of the saxophone and jazz teacher at the Conservatoire of Tulle and Florent Lapeyre, fine and precise pianist.

El quinteto nació de la propuesta de François Chanut, alias Chesco, profesor de contrabajo jazz en el Conservatorio, de reunir a sus cómplices de música improvisada en torno a sus composiciones de jazz y música latina.

Explorador de tierras y sonidos, François Chanut ha acumulado su experiencia entre París, Nueva Orleans, Berlín y Ámsterdam. Su jazz está impregnado de colores afrocubanos y brasileños, nacidos de sus encuentros y viajes por América Latina. Su interpretación versátil y enérgica expresa una poderosa delicadeza.

« Ritmo e improvisación, el rigor de la precisión y la libertad del momento: estos son los fundamentos de mi universo musical ».

En torno al contrabajo, el quinteto es también el encuentro de los cadurcianos, el voluble Benjamin Roques y el maestro del ritmo Sylvain Calmon, profesores en el Conservatorio, los corréziens Thierry Chèze, gran técnico del saxofón y profesor de jazz en el Conservatorio de Tulle y Florent Lapeyre, pianista fino y preciso.

Dieses Quintett entstand aus dem Vorschlag von François Chanut alias Chesco, Professor für Jazz-Kontrabass am Konservatorium, seine Komplizen in der improvisierten Musik um seine Kompositionen aus Jazz und lateinamerikanischer Musik zu versammeln.

François Chanut ist ein Entdecker von Ländern und Klängen, der seine Erfahrungen zwischen Paris, New Orleans, Berlin und Amsterdam gesammelt hat. Sein Jazz ist geprägt von afro-kubanischen und brasilianischen Farben, die aus seinen Begegnungen und Reisen in Lateinamerika entstanden sind. Sein Spiel ist vielseitig und temperamentvoll, aber auch von kraftvoller Zartheit geprägt.

« Rhythmus und Improvisation, die Strenge der Präzision und die Freiheit des Augenblicks: das sind die Grundlagen meines musikalischen Universums ».

Um den Kontrabass herum ist das Quintett auch ein Zusammentreffen der Cadurciens, des redseligen Benjamin Roques und des Rhythmusmeisters Sylvain Calmon, Lehrer am Konservatorium, der Corréziens Thierry Chèze, großer Saxophontechniker und Jazzlehrer am Konservatorium von Tulle, und Florent Lapeyre, feiner und präziser Pianist.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot