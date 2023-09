Les concerts du mardi à l’Auditorium: Ensemble « Aux 4 vents » Auditorium du Grand Cahors Cahors, 17 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

L’Ensemble « Aux 4 vents » se propose de vous faire découvrir un répertoire original de la période classique.

Vers la fin du XVIIIème siècle, et grâce en particulier aux progrès déterminants de la facture instrumentale, la musique de chambre pour instruments à vents, jusque-là inexistante, commence à susciter l’intérêt des grands compositeurs.

Devenus plus agiles, mais aussi plus justes, les bois et les cuivres s’émancipent du rôle purement orchestral qui était le leur à cette époque.

La musique pour instruments à vents est naturellement riche en couleurs variées, propre à faire entrer l’auditeur dans des ambiances joyeuses et sereines à l’accent souvent pastoral, mais aussi parfois plus mélancoliques et profondes.

Pour ce concert, les très belles partitions trop rarement jouées de Rossini, Mozart ou encore Gebauer mettent en valeur la virtuosité de la flûte et de la clarinette, le velouté du cor et la rondeur du basson..

2023-10-17 20:00:00 fin : 2023-10-17 . 5 EUR.

Auditorium du Grand Cahors Place des Consuls

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Ensemble « Aux 4 vents » will introduce you to an original repertoire from the classical period.

Towards the end of the 18th century, and thanks in particular to decisive advances in instrument making, chamber music for wind instruments, previously non-existent, began to arouse the interest of the great composers.

Woodwinds and brass instruments became more agile, but also more accurate, emancipating themselves from the purely orchestral role they played at the time.

Music for wind instruments is naturally rich in a variety of colors, drawing the listener into joyous, serene moods, often pastoral, but sometimes more melancholy and profound.

For this concert, beautiful, rarely-played scores by Rossini, Mozart and Gebauer highlight the virtuosity of the flute and clarinet, the velvety quality of the horn and the roundness of the bassoon.

El Ensemble « Aux 4 vents » le invita a descubrir un repertorio original de la época clásica.

Hacia finales del siglo XVIII, gracias sobre todo a los decisivos avances en la fabricación de instrumentos, la música de cámara para instrumentos de viento, hasta entonces inexistente, comenzó a despertar el interés de los grandes compositores.

Los instrumentos de viento-madera y de metal se hicieron más ágiles y también más precisos, liberándose del papel puramente orquestal que habían desempeñado hasta entonces.

La música para instrumentos de viento es naturalmente rica en una variedad de colores, que atraen al oyente hacia estados de ánimo alegres y serenos, a menudo pastorales, pero que también pueden ser más melancólicos y profundos.

En este concierto, las bellas y poco interpretadas partituras de Rossini, Mozart y Gebauer ponen de relieve el virtuosismo de la flauta y el clarinete, la aterciopelada calidad de la trompa y la redondez del fagot.

Das Ensemble « Aux 4 vents » möchte Sie mit einem originellen Repertoire aus der klassischen Periode bekannt machen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann die Kammermusik für Bläser, die bis dahin nicht existierte, das Interesse der großen Komponisten zu wecken, was vor allem auf die Fortschritte im Instrumentenbau zurückzuführen ist.

Die Holz- und Blechbläser wurden nicht nur beweglicher, sondern auch genauer und lösten sich von der rein orchestralen Rolle, die sie zu dieser Zeit innehatten.

Die Bläsermusik ist natürlich reich an verschiedenen Farben, die den Zuhörer in fröhliche und heitere, oft pastorale, manchmal aber auch melancholische und tiefgründige Stimmungen versetzen.

In diesem Konzert werden sehr schöne und selten gespielte Partituren von Rossini, Mozart und Gebauer gespielt, die die Virtuosität der Flöte und der Klarinette, die Samtigkeit des Horns und die Rundheit des Fagotts hervorheben.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot