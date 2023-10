Cet évènement est passé Cello show se la joue latino Auditorium du Conservatoire Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Cello show se la joue latino Auditorium du Conservatoire Tourcoing, 19 mai 2019, Tourcoing. Cello show se la joue latino Dimanche 19 mai 2019, 16h00 Auditorium du Conservatoire Entrée libre sur réservation. Avec la participation des classes de Wattrelos, Arras, Douai, La Madeleine, Halluin, Lezennes, Lomme, Marcq-en-Barœul et Tourcoing et de la classe de percussions du CRD de Tourcoing. Auditorium du Conservatoire 6 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://culture-billetterie.tourcoing.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-19T16:00:00+02:00 – 2019-05-19T18:00:00+02:00

2019-05-19T16:00:00+02:00 – 2019-05-19T18:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Auditorium du Conservatoire Adresse 6 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Auditorium du Conservatoire Tourcoing latitude longitude 50.723647;3.162339

Auditorium du Conservatoire Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/