Concerts du CNSMDP – quatuor Bergamasque à Pantin! Mardi 14 février, 19h00 Auditorium du conservatoire Jacques Higelin de Pantin

Gratuit, sur réservation auprès du conservatoire

Dernier des trois concerts donnés par des étudiant.e.s du CNSMDP dans les conservatoires d’Est Ensemble en février 2023: à Pantin, c’est le quatuor Bergamasque qui se produira!

Auditorium du conservatoire Jacques Higelin de Pantin 49, avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin Mairie – Hoche Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Les conservatoires d’Est Ensemble forment leurs élèves à la musique, à la danse, au théâtre et aux arts plastiques. Chaque année, ils s’associent avec des organismes de référence en matière de création et de transmission artistiques. L’objectif ? Faire que les élèves de nos conservatoires, leurs familles et tous les habitants du territoire bénéficient de l’exemple d’artistes professionnels inspirants. Parmi ces structures, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), premier établissement public français de recherche et d’enseignement des arts musicaux et chorégraphiques.

CONCERT DU QUATUOR BERGAMASQUE

Bruno Pancek, guitare

Clément Charpentier, guitare

Clément Mangelle, guitare

Nestor Laurent-Perroto, guitare

PROGRAMME (transcriptions : Quatuor Bergamasque)

• Félix Mendelssohn (1809-1847), Romances sans paroles : « Trouble » op. 30 n°2, « La Complainte du berger » op. 67 n°5, « Illusions perdues » op. 67, n°2

• Anselm Hüttenbrenner (1794-1868), Tableaux musicales, op. 5, I. La méditative

• Franz Schubert (1797-1828), Six moments musicaux, D. 780, op. 94, n°3 Allegro moderato « Air russe », en fa mineur

• Anselm Hüttenbrenner, Tableaux musicales, op. 5, III. La mélancolique

• Franz Schubert, Six moments musicaux, D. 780, op. 94, n°2 Andantino, en la bémol majeur

• Anselm Hüttenbrenner, Tableaux musicales, op. 5, IV. La danseuse

• Félix Mendelssohn, Romances sans paroles : « Tarentelle » op. 102 n°2, « Le Gondolier » op. 30 n°6, « Le Printemps », op. 62 n°6

• Franz Schubert, Fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains, D. 940, op. posthume 103

• Anselm Hüttenbrenner, Nachruf an Schubert in Traertönen am Pianoforte



