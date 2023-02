ENSEMBLE-ING MUSIC! Auditorium du conservatoire Jacques Higelin de Pantin, 13 février 2023, Pantin.

ENSEMBLE-ING MUSIC! Lundi 13 février, 19h00 Auditorium du conservatoire Jacques Higelin de Pantin

Gratuit, sur réservation

Concert de clôture de la semaine d’échange avec le conservatoire de Torrent (Espagne)

Auditorium du conservatoire Jacques Higelin de Pantin 49, avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin Mairie – Hoche Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Les conservatoires du réseau d’Est Ensemble ont le plaisir d’accueillir, du 5 au 14 février, une délégation d’élèves et professeurs du Conservatori Professional de Música de Torrent.

Pour conclure leur séjour, un concert exceptionnel réunira les étudiant.e.s espagnol.e.s et français.e.s sur la scène du conservatoire de Pantin. Au programme: des duos, trio, quatuors et un ensemble impromptu pour des oeuvres variées, allant de Telemann à Martynciow en passant par Mozart, Saint-Saëns ou Debussy… et de la bossa nova!

Venez nombreux.ses pour saluer nos partenaires espagnol.e.s et partager avec elles et eux un moment musical… et convivial!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T19:00:00+01:00

2023-02-13T20:30:00+01:00