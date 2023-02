Concerts de l’ensemble de cuivres – à Pantin! Auditorium du conservatoire Jacques Higelin de Pantin Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Le premier des deux concerts donnés par l’ensemble de cuivres des conservatoires d’Est Ensemble en ce mois de février. Auditorium du conservatoire Jacques Higelin de Pantin 49, avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin Mairie – Hoche Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France Deux concerts pour donner à entendre la diversité des sonorités et univers des cuivres: le premier à Pantin le 11 février à 20h, le second au Pré Saint-Gervais le 12 février à 16h. Deux occasions pour venir admirer et écouter petit.e.s et grand.e.s élèves des conservatoires d’Est Ensemble, emmenés par leurs enseignant.e.s de trompette, cornet, trombone, cor ou tuba, pour un programme autour des musiques françaises, entre chanson populaire, variété et classique!

