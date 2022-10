Echoes of time – hommage à George Crumb Auditorium du Conservatoire de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Echoes of time – hommage à George Crumb Auditorium du Conservatoire de Tourcoing, 7 avril 2023, Tourcoing. Echoes of time – hommage à George Crumb Vendredi 7 avril 2023, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Tourcoing

9€ / 7€ / 5€ / 3€

Dans le cadre de la saison Ecouter Voir – échappées musicales à Tourcoing Auditorium du Conservatoire de Tourcoing 6 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing https://www.facebook.com/conservatoiretourcoing Musiciens : Pierre Pouillaude : flûte traversière Stéphanie Mouchet : violoncelle Hortense de Mulatier : piano Programme : – G. Crumb : Three Early Songs (1947), transcrits pour violoncelle, flûte et piano – B. Bartok : 15 Hungarian Peasant Songs Sz.71 (1914-1918) (extraits) pour piano – G. Crumb : Sonate pour violoncelle (1955) – C. Debussy : Syrinx pour flûte – O. Messiaen : Le Merle noir pour flûte et piano (1952) – A. Webern : 3 Pièces pour violoncelle et piano op.11 (1914) – G. Crumb : Vox Balaenae (pour trois instrumentistes masqués) pour flûte électrique, violoncelle électrique et piano amplifié (1971) Disparu le 6 février 2022, le compositeur américain George Crumb a laissé une œuvre inclassable dans le paysage musical des XXe et XXIe siècles, d’une intense sensibilité poétique. Questionnant la place de l’interprète et la dimension théâtrale de la musique, son œuvre explore des sonorités inédites, traduisant son désir de « contempler les choses éternelles » et prônant un retour à l’idée que « la musique est un reflet de la Nature ». Empreinte de mysticisme et d’aspects rituels, elle témoigne des influences de Webern, Debussy, Bartok, Messiaen, et des traditions orientales. A travers les pages de ces personnalités influentes, Stéphanie Mouchet, Hortense de Mulatier et Pierre Pouillaude vous proposent un itinéraire musical et poétique allant des œuvres de jeunesse de Crumb à l’étonnante pièce ” Vox Balaenae ” pour flûte électrique, violoncelle électrique et piano amplifié.

