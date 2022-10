Récital de Hautbois par Louis Baumann, Sébastien Vanlerberghe Auditorium du Conservatoire de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Récital de Hautbois par Louis Baumann, Sébastien Vanlerberghe Auditorium du Conservatoire de Tourcoing, 31 janvier 2023, Tourcoing. Récital de Hautbois par Louis Baumann, Sébastien Vanlerberghe Mardi 31 janvier 2023, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Tourcoing

9€ / 7€ / 5€ / 3€

Dans le cadre de la Saison Ecouter Voir – échappées musicales à Tourcoing Auditorium du Conservatoire de Tourcoing 6 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing https://www.facebook.com/conservatoiretourcoing Musiciens : Louis Baumann et Sébastien Vanlerberghe – hautbois Jean-Michel Dayez – piano ​ Programme : Albinoni: Concerto pour 2 hautbois

Schumann: 3 Romances pour hautbois et piano

Pasculli: Hommage à Bellini pour cor anglais et piano

Yun: Inventions pour 2 hautbois

Kalliwoda: morceau de salon pour hautbois et piano Rencontre autour de Louis Baumann, hautbois solo de l’orchestre symphonique d’Anvers (ASO), récemment primé au concours international de Genève et Sébastien Vanlerberghe, professeur de hautbois au CRD de Tourcoing et également membre de l’ASO, pour un programme varié, accompagnés au piano par Jean-Michel Dayez.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T20:00:00+01:00

2023-01-31T21:30:00+01:00 DR

