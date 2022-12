Echos intimes Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec, 11 février 2023, Villers-sur-Fère.

Echos intimes Samedi 11 février 2023, 20h00 Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec

Entrée libre sur réservation

Dans le cadre du Week-end de la guitare du réseau des conservatoires d’Est Ensemble (10-12 février 2023, conservatoire de Noisy-le-Sec), Rémi Jousselme nous offre un concert exceptionnel.

Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis Villers-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France

Programme :

• Tiento antiguo, Joaquin RODRIGO

• Ràfaga, Joaquin TURINA

• Pavane pour une infante défunte, Maurice RAVEL (arr. Tristan MANOUKIAN)

• Gran Solo op.14, Fernando SOR

• La Millettina, Jacques DUPHLY (arr. Rémi JOUSSELME)

• La Forqueray, Jacques DUPHLY (arr. Rémi JOUSSELME)

• Toryanse Tales, Atanas OURKOUZOUNOV

• Prélude, Federico MOMPOU

• Canción, Federico MOMPOU

• Muñeira, Federico MOMPOU

Biographie de l’artiste :

Musicien polyvalent, Rémi Jousselme est engagé dans un vaste champ de projets artistiques. Au cours de sa carrière, il a partagé la scène avec un grand nombre d’autres instrumentistes ou formations (orchestre, quatuor, ensemble vocal…), ainsi qu’avec des chanteur.se.s populaires ou classiques, des danseur.se.s et comédien.ne.s.

Très actif dans le domaine de la musique d’aujourd’hui, il collabore avec des musicien.ne.s et ensembles incontournables de la scène actuelle (Musicatreize, Ensemble Intercontemporain, Orchestre Les Siècles, Quatuor Béla, Les Métaboles…), joue dans les festivals internationaux de Paris, Séville, San-José (Costa-Rica), Daegun, Daejon (Corée du Sud), Avignon « In » (France), Prades (France), Musica à Strasbourg (France), Folle Journée de Tokyo (Japon), au International House of Music à Moscou, au Novel Hall de Taipei, Tiara Koto Hall à Tokyo… et a travaillé en collaboration avec les compositeurs Zad Moultaka, Bruno Mantovani, Philippe Leroux, Felix Ibarrondo et Jean-Pierre Drouet, Atanas Ourkouzounov et Thomas Bordalejo.

Rémi Jousselme a été profondément marqué par les enseignements de Laurent Blanquart, Gérard Abiton et Pablo Màrquez. Il enseigne à son tour comme professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours, ainsi qu’au Pôle Supérieur de Toulouse (isdaT). Il est régulièrement l’invité des Pôles Supérieurs, Universités et Conservatoires supérieurs en France et à l’étranger.

Il se produit en tant que soliste ou chambriste en Europe, en Russie, en Asie, jouant une guitare Vicente Carrillo et des cordes Savarez.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:00:00+01:00

2023-02-11T22:00:00+01:00

Crédits photo: Lucie Sassiat