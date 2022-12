Concert de Tania Chagnot Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec, 10 février 2023, Villers-sur-Fère.

Entrée libre sur réservation

Dans le cadre du Week-end de la guitare du réseau des conservatoires d’Est Ensemble (10-12 février 2023, conservatoire de Noisy-le-Sec), Tania Chagnot nous fait l’honneur d’un concert exceptionnel.

Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec
41 rue Saint Denis

Programme :

• Fantasia, Gregorio HUWETT

• Fantaisie, John DOWLAND

• Partita n°1, Stephen DODGSON

• « Planh » et « Aube » (extraits de la suite « Si le jour paraît… »), Maurice OHANA

• Préludes, Francisco TARREGA

• Barcarolle, Emilio PUJOL

• Cancion de cuna, Emilio PUJOL

• Impromptu, Emilio PUJOL

• Trois bagatelles, William WALTON

Biographie de l’artiste :

Tania Chagnot commence la guitare à l’âge de 8 ans avec Maurice Rosset à l’Ecole Nationale de Musique de Fresnes et termine ses études avec un prix d’excellence à l’unanimité avec félicitations du jury.

En 1980, elle rentre à l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe d’Alberto Ponce et obtient à l’unanimité avec félicitations le Diplôme Supérieur de Concertiste en 1984.

Entre 1981 et 1984, Tania Chagnot remporte les 1er Prix de Carpentras, de Sassari, de Rome, puis les 2e Prix de Toronto et de Benicassim. En 1985, elle devient la première guitariste française à remporter le prestigieux Concours International de Guitare de Paris-Radio France.

Dès lors, elle donne de nombreux concerts partout en Europe ainsi qu’aux États-Unis, Amérique Centrale et du Sud, Japon, Afrique, Moyen Orient… Elle participe également à des émissions de radio et de télévision.

Parallèlement à sa carrière, Tania Chagnot se consacre également à l’enseignement. Elle anime depuis 1984 une classe de guitare au Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Haÿ-les-Roses. En 2017, elle est nommée au Pôle Sup 93 de La Courneuve ainsi qu’au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers. Par ailleurs, elle donne des masterclass et anime des stages d’été depuis 1989.

Si Tania Chagnot avoue une réelle vocation à faire connaître la musique contemporaine de grands compositeurs et de susciter des créations d’œuvres (Felipe Pires, Williams Montesinos), sa sensibilité d’artiste la conduit naturellement à offrir au public une large étendue du répertoire de la guitare, comme en témoigne sa discographie. « La Guitare au XXème Siècle », « La Guitaromanie », « Oceanonox », « Los Cuatro Elementos », « Eric Penicaud », Jean-Jacques Werner-5 Cantates, Jean-Jacques Werner-Musique de Chambre.

Désireuse de promouvoir la guitare, Tania Chagnot organise le Festival International de Guitare de Paris depuis 2003.



