Le Très grand ensemble… Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

Le Très grand ensemble… Dimanche 12 février 2023, 16h00 Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec

Entrée libre sur réservation

… des élèves guitaristes des conservatoires d’Est Ensemble se produit dans le cadre du Week-end de la guitare. Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 41 rue Saint-Denis Léo Lagrange Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France Les grands élèves (3e cycle et CPES) et les ensembles de guitares du réseau des conservatoires d’Est Ensemble se réunissent pour vous proposer un concert de clôture de ce week-end festif, avec au programme un « très grand ensemble » d’une soixantaine d’élèves, qui interprétera notamment The Dark Side of The Moon, des Pink Floyd.

