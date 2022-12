Guitares romantiques Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Guitares romantiques Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec, 11 février 2023, Noisy-le-Sec. Guitares romantiques Samedi 11 février 2023, 16h00 Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le duo Lallement Marques nous fait l’honneur de se produire dans le cadre du Week-end de la guitare du réseau des conservatoires d’Est Ensemble (10-12 février 2023, conservatoire de Noisy-le-Sec). Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 41 rue Saint-Denis Léo Lagrange Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France Programme :

• L’Encouragement, Fernando SOR (1778-1839) : Cantabile, Thème varié, Valse

• Grand duo (Pour deux guitares égales et concertantes), Napoléon COSTE (1805-1883) : Concertino, Andante, Barcarolle, Finale

• Les Deux amis, Fernando SOR : Introduction, Thème varié, Mazurka Biographie des artistes :

Fondé en 1998, le duo Lallement-Marques est aujourd’hui reconnu pour ses interprétations du répertoire contemporain. Sensibles à la diversité des esthétiques, Estelle Lallement et Filipe Marques interprètent les œuvres de Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough, Mark André, Rolf Riehm, Félix Ibarrondo, Edith Canat de Chizy, James Tenney, Maurice Ohana, Klaus Huber.

Engagé.e.s dans le domaine de la création, iels entretiennent une étroite relation avec les compositeur.rice.s José Manuel López López, Sofia Martinez, Francisco Luque, Pascale Criton, Félix Ibarrondo, Jean-Marc Chouvel, Manuel Contreras Vázquez, qui écrivent pour leur duo. Ces collaborations sont l’expression d’un désir : forger un nouveau répertoire, élargir les possibles, renouveler la technique instrumentale.

Estelle Lallement et Filipe Marques sont aussi des interprètes enthousiastes du répertoire romantique, sur instruments anciens. En particulier, les œuvres originales pour deux guitares de Fernando Sor, François de Fossa, Johann-Kaspar Mertz. Iels transcrivent des œuvres d’Isaac Albéniz, Erik Satie, Domenico Scarlatti, Antonio de Cabezón, avec lesquelles iels ont une profonde affinité, et leur apportent une dimension nouvelle.

Le duo Lallement-Marques est invité à se produire au London Contemporary Music Festival,

au Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea Fundación BBVA Bilbao, au Festival Mixtur, au Louth Contemporary Music Society, au Festival Bernaola, à Radio France, au GMEM, à Infuse Présente, au Festival d’aujourd’hui à demain. Ses performances sont diffusées sur France Musique, à la BBC.

