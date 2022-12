Une introduction à l’histoire de la guitare et de sa fabrication Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

Samedi 11 février 2023, 14h00

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une conférence éclairante dans le cadre du Week-end de la guitare du réseau des conservatoires d’Est Ensemble (10-12 février 2023, conservatoire de Noisy-le-Sec). Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 41 rue Saint-Denis Léo Lagrange Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France Luthière spécialisée en guitare classique, Emeline Chevalier se lance dans la lutherie à l’âge de 20 ans à l’école de Newark-on-Trent en Angleterre, puis elle continue son cursus à l’école de Markneukirchen en Allemagne, en passant parallèlement le diplôme de maître artisan à la chambre des métiers de Leipzig. Tout en s’inspirant de la lutherie traditionnelle, son travail évolue à travers plusieurs recherches acoustiques et expérimentations qui l’amènent à développer son propre modèle de guitare de concert.

Sa conférence portera sur l’histoire de la guitare du point de vue de sa fabrication, avec un focus spécifique sur les instruments joués par le duo Lallement-Marques pour leur concert de 18h.

Un temps d’échanges avec la salle est prévu à l’issue de la présentation.

