De l’art délicat de la transcription – duo Kappes Ramond Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec, 10 février 2023, Noisy-le-Sec.

Entrée réservée aux écoles inscrites.

Dans le cadre du Week-end de la guitare, un premier concert réservé aux élèves des écoles pour découvrir, avec le duo Vincent Kappes et Baptiste Ramond, l’art délicat de la guitare…

Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 41 rue Saint-Denis Léo Lagrange Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Programme :

• Robert Schumann, Album für die Jugend, op. 68 (extraits)

• Federico Mompou, Cançons i danses n°2, 3 et 5

• Gioachino Rossini, ouverture du Barbier de Séville (transcription de Mauro GIULIANI)

• Pancrace Royer, L’Aimable, Les Matelots et Tambourins

Biographie des artistes :

Baptiste Ramond et Vincent Kappes se sont rencontrés durant leurs études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. L’amitié qui très vite lia ces deux guitaristes fut renforcée par le projet qu’ils eurent de jouer ensemble. Diplômés du Master de musique de chambre du CNSMDP, ils éprouvent une passion commune à partager la musique aussi bien en tant qu’enseignants qu’en tant que concertistes. Ils proposent un répertoire varié, allant de la musique baroque à la création contemporaine. Ils se sont notamment produits au Musée de l’armée de l’Hôtel des Invalides, au Festival de guitare « Sul Tasto », ou encore au Festival International de Guitare de Paris. Leurs personnalités musicales contrastées en font deux musiciens complémentaires, réunis par un même idéal artistique, un goût pour la nouveauté, la transcription et les répertoires méconnus. Tous deux aspirent à l’exigence du travail de l’interprète : « un acte original et créatif, à tout le moins une refonte de l’œuvre sous nos yeux » (C. Rosen)… et nos oreilles.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T14:00:00+01:00

2023-02-10T15:00:00+01:00

© Vincent Kappes et Baptiste Ramond