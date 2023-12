Polysons et Adostinato Auditorium du Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Polysons et Adostinato Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, 16 février 2024, Lille. Polysons et Adostinato Vendredi 16 février 2024, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Entrée gratuite

Fin : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:00:00+01:00 Un concert de l’orchestre à cordes Adostinato et de l’ensemble de cordes et flûtes à bec PolySons du conservatoire. Dirigé par Catherine Reboul et Perrine Delecour, professeurs au Conservatoire. Vnedredi 16 février 2024 – 19h30

Auditorium du Conservatoire

Entrée gratuite

Reservation sur : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille

