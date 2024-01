Concert PolySons et Adostinato Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, vendredi 16 février 2024.

Concert PolySons et Adostinato Un concert de l’orchestre à cordes Adostinato et de l’ensemble de cordes et flûtes à bec PolySons du conservatoire.

Direction Catherine Reboul et Perrine Delecour, professeurs au Conservatoire. Vendredi 16 février, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Entrée libre sur réservation

Début : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:30:00+01:00

PolySons Orchestre cordes cycle 1

– The Dark Island

– Harry Potter and the Goblet of Fire

– Can can extrait de « Orphée aux enfers » de Offenbach

AdoStinato Orchestre cordes cycle 2

– Winter solstice de Told Parrish

– Barcarolle « des contes d’hoffmann » de Offenbach

– Danza Espagnola de Bob Philipps

Auditorium du Conservatoire de Lille
Place du concert
59000 Lille

@Charlotte Pétillon