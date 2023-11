TRIO PABLO CAMPOS Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, 8 février 2024, Lille.

Un concert ouvert au grand public, par le trio Pablo Campos.

Entre Paris et New York, cette nouvelle génération de musiciens porte un regard frais sur le Great American Songbook, et cherche à faire redécouvrir au public l’universalité de ce répertoire en l’investissant des questionnements de leur cheminement artistique.

En première partie de journbée, un format Tout’Ouie ouvert aux écoles de Lille, Lomme et Hellemmes et un concert en soirée ouvert au grand public.

Philippe Maniez : batterie

Pablo Campos : Piano

Viktor Nyberg : Contrebasse.

Plus d’informations sur le groupe Pablo Campos: pablocampos.fr/pablo-campos-trio

Direction et arrangement : Philippe Maniez

Jeudi 08 Février 2024 – 19H00

Auditorium du Conservatoire – Entrée gratuite

Réservation sur conservatoire.lille.fr/ Rubrique 《En scène》

