GRAND ENSEMBLE DE JAZZ Auditorium du Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord GRAND ENSEMBLE DE JAZZ Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, 7 février 2024, Lille. GRAND ENSEMBLE DE JAZZ Mercredi 7 février 2024, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Entrée gratuite Un concert pour grand ensemble de jazz par les élèves des conservatoires de Lille et Tourcoing, suite aux deux journées de master class avec Philippe Maniez.

Direction et arrangements Philippe Maniez

Nous vous attendons !

Mercredi 07 février 2024 – 19h00

Auditorium du Conservatoire Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T19:00:00+01:00 – 2024-02-07T20:00:00+01:00

2024-02-07T19:00:00+01:00 – 2024-02-07T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Auditorium du Conservatoire de Lille Adresse Place du concert 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Auditorium du Conservatoire de Lille Lille latitude longitude 50.642575;3.061549

Auditorium du Conservatoire de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/