Contrebasse XXL Samedi 20 janvier 2024, 17h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Entrée gratuite, sur réservation

Concert proposé à l’issue d’une master class de Jean-Baptiste Pelletier et d’une journée de rencontre entre musiciens, pour vous présenter un large panorama de styles et de modes de jeux autour de la musique contemporaine.

Par les élèves contrebassistes des Conservatoires d’Amiens, de Lille et des étudiants de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France Lille

Coordination : Catherine REY

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00

