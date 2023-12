TEXTURES #5 Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, 18 janvier 2024 18:00, Lille.

TEXTURES #5 Jeudi 18 janvier 2024, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille

Le stage Textures #5 propose de mettre en relation les sons instrumentaux avec la vocalité de textes contemporains, par des jeux d’improvisations faisant apparaître leurs singularités, sombres ou lumineuses.

DIRECTION MUSICALE : Ivann Cruz

DIRECTION DES LECTURES : Christine Girard

PROFILS : goût pour l’invention et l’interdisciplinarité

POUR QUI? Ouvert aux élèves du Conservatoire de Lille et aux musicien.nes et comédien.nes extérieurs. Tous instruments et styles confondus, à partir de 14 ans.

DATES ET LIEUX :

– samedi 10 février, 14h à 18h,

– dimanche 11 février, 10h à 17h,

– samedi 17 février, 14h à 18h – conservatoire de Lille

– dimanche 18 février de 13h30 à 15h30 avec performance publique à 16h30 : la malterie, 42 rue Kuhlmann, Lille. Entrée libre.

RÉUNION D’INFORMATION : jeudi 18 janvier à 19h – conservatoire de Lille,

1 rue Colas / Amphithéâtre

TARIF : 16 € – gratuit pour les élèves du conservatoire et des écoles de musique de Lille

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS : drochdi@mairie-lille.fr

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

