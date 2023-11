Vivre est une victoire Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, 23 novembre 2023, Lille.

Vivre est une victoire Jeudi 23 novembre, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Gratuit

[DANS LE CADRE DE MIGRANT’SCENE ET DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

La Cimade-Lille présente « Vivre est une victoire » dans le cadre du festival Migrant’scène et du Festival des Solidarités Internationales. En partenariat avec le Conservatoire de Lille et l’association Utopia 56, de jeunes migrants et des élèves du Conservatoire ont créé une lecture théâtrale et musicale à partir d’ateliers d’écriture préalables qui en constitueront le matériau textuel.

Les participants sont encadrés par Franck Andrieux, acteur, metteur en scène et formateur, et par Raphaël Godeau, enseignant au conservatoire de Lille.

Au moment où les valeurs universelles et sportives sont célébrées, la création de ces jeunes rappelle que les personnes réfugiées conquièrent durement leur droit de vivre, avec courage et ténacité, que le parcours de beaucoup de personnes réfugiées tient de l’exploit physique héroïque.

Organisé par La Cimade, Le Conservatoire de Lille, en partenariat avec Utopia 56, et l’Ecole supérieure de journalisme de Lille

Auditorium du Conservatoire de Lille Rue Alphonse Colas, 59000 Lille

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

La Cimade