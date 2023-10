Concert de gala Auditorium du Conservatoire de Bourges Bourges, 18 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

L’Harmonie de Bourges vous propose un programme attrayant pour son premier concert de la saison 2023-2024 à l’Auditorium. Quelques pièces pour orchestre d’harmonie et une transcription seront interprétées par les 70 musiciens de l’ensemble berruyer..

Mercredi 2023-11-18 20:50:00 fin : 2023-11-18 . 10 EUR.

Auditorium du Conservatoire de Bourges

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Harmonie de Bourges offers an attractive program for its first concert of the 2023-2024 season at the Auditorium. The 70 musicians of the Bourges-based ensemble will perform a number of pieces for wind band and a transcription.

La Harmonie de Bourges ofrece un atractivo programa para su primer concierto de la temporada 2023-2024 en el Auditorio. Los 70 músicos del conjunto de Bourges interpretarán varias piezas para banda de viento y una transcripción.

Die Harmonie de Bourges bietet Ihnen ein attraktives Programm für ihr erstes Konzert der Saison 2023-2024 im Auditorium. Einige Stücke für Blasorchester und eine Transkription werden von den 70 Musikern des Ensembles aus Berruy gespielt.

Mise à jour le 2023-09-29 par BIT MEHUN SUR YEVRE